﻿البشير يتهم القاهرة بدعم معارضين سودانيين ويهدد باللجوء إلى مجلس الأمن في قضية حلايب

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن إذا رفضت القاهرة التفاوض حول مثلث حلايب، متهماً المخابرات المصرية بدعم معارضين لبلاده.

وأضاف في حوار تلفزيوني، أن «المثلث سيظل سودانيا، لأنه في أول انتخابات أجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، أجريت أول انتخابات في السودان (ومن ضمنها) حلايب، التي كانت دائرة من الدوائر السودانية».

وأعتبر أن «الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى».

من ناحية أخرى، نفى البشير أن «تكون بلاده محتضنة أيا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين» لأن سياسة بلاده «ضد إيواء أي نشاط معاد لأي دولة».

وفي حين، أكد أنه على علاقته طيبة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار إلى أن لديه «مشكلة مع النظام المصري حيث تدعم المخابرات العامة المصرية معارضين سودانيين».

رد الفعل الرسمي المصري جاء غامضا أو لم يتبلور بعد، حسبما اتضح من تصريح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«القدس العربي».

فقد قال «لا أستطيع التعليق الآن على هذه التصريحات المنشورة، فلم نسمع الحوار بعد لأنه الحوار لم يذع حتى الآن على التليفزيون، ولا يمكن بناء موقف مصري بناء على تفريغ صحافي للحوار التليفزيوني».

وشدد على «بلورة رأي قريبا»، قائلاً: «فور إذاعة الحوار سوف ندرس الموقف جيدا و سيكون لنا رد مناسب عليه».

من جهته، قال محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق في السودان ردا على تصريحات البشير، إن «كل الدلائل والحجج التاريخية والجغرافية تثبت أن حلايب جزء أصيل من الأراضي المصرية».

وأضاف: «من الناحية القانونية حلايب مصرية 100٪، حيث تقع شمال الخط الحدودي الفاصل خط عرض 22 ولا يمكن لأحد أن يساوم في شبر من أرض مصرية».

وأعتبر أن «تصريحات البشير الأخيرة حول حلايب وشلاتين أراض سودانية هي محاولة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية للرضا عنه وتخفيف الضغط عليه، وهذا قصر نظر شديد منه».

أما أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقالت لـ «القدس العربي»: «يمكن أن أقرأ تصريحات البشير في إطار اللقاء الثنائي الذي جمعه بالرئيس السيسي في القمة الأفريقية، لأنه يبدو أن موقف السودان من قضية سد النهضة لا يحظى بقبول مصري، وبالتالي أتت هذه التصريحات كرد فعل على خلفية الموقف المصري».

وأضافت: «موقف السودان من حلايب وشلاتين غير مؤطر ولكنه موسمي تستخرجه السودان من الدرج أثناء الأزمات بين البلدين».

وقالت الطويل أن «مصر لديها تحفظات على تأخر السودان في دفع حصتها من مستحقات المكاتب الاستشارية لقضية سد النهضة».

وعن التعويل المصري على السودان في قضية سد النهضة أوضحت: ليس تعويلا على السودان، وإنما تلاقي مصالح، فمصر والسودان دولتا مصب، وبالتالي فالمفترض صياغة مصالح مشتركة للبلدين. ولكن يبدو أن السودان قد اتخذت لنفسها طريقا مستقلا بعيدا عن مصر في هذه القضية».

واعتبرت أن اتهام البشير للمخابرات المصرية بدعم معارضين سودانيين « مجرد ادعاء، فمصر حريصة على السودان وعلى ألا تحتضن القاهرة أي نشاط معاد للدولة السودانية، لدرجة أنه يتم منع رموز سودانيين من الحديث في القاهرة حتى لا يتسبب ذلك في حرج مع السودان». وأكدت أن «هذا الادعاء ليس الأول وسبقه ادعاء في أواخر تسعينيات القرن الماضي».

وكان الرئيس السيسي قد استقبل البشير في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ودعاه لحضور عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر، ومنحه نجمة الشرف لمشاركته في حرب أكتوبر، وهو ما أعتبر تقاربا فرضته صالح قضايا الأمن القومي للبلدين.

يذكر أن السيسي كان قد التقى البشير في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. وصرح وزير الخارجية سامح شكري آنذاك، أن المباحثات أكدت على المصالح المشتركة للبلدين وضرورة التنسيق المشترك ثلاثيا بين مصر والسودان وإثيوبيا.