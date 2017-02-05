﻿الدوري الفرنسي: موناكو يعزز صدارته وسان جيرمان يتقدم الى الوصافة

باريس – د ب أ: عزز موناكو موقعه في صدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه على ضيفه نيس 3/صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي. وتقدم باريس سان جيرمان للمركز الثاني بعد فوزه على مضيفه ديجون 3/1. وفاز مونبلييه على ضيفه باستيا 2/1 ولوريان على مضيفه ليل 1/صفر وكان على مضيفه غانغون 1/صفر وتعادل بوردو مع رين 1/1.

وعلى ملعب «لويس الثاني»، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم افتتح فالير جيرمان التسجيل لموناكو بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني. وتكفل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لموناكو في الدقيقتين 60 و81. والفوز رفع رصيد موناكو في الصدارة إلى 52 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام نيس الثالث. وعلى ملعب «جاستون جيرارد»، تقدم لوكاس مورا بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 29 ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك جوليو تافاريس التعادل لديجون. وأضاف تياغو سيلفا الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 81 ثم أحرز ادينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة 84. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد ديجون عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.