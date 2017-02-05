﻿الدوري الألماني: البايرن يكتفي بالتعادل مع شالكه في المباراة الـ500 للقائد لام

برلين – رويترز: نجا بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني من عدة فرص خطيرة في الشوط الأول ليتعادل 1-1 مع شالكه في المباراة الـ500 للقائد فيليب لام مع النادي البافاري حامل اللقب.

وابتعد لايبزيغ صاحب المركز الثاني عن الصدارة بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه بروسيا دورتموند واستشاط غضبا بعد إلغاء هدف سجله فيدريكو بالاسيوس بسبب التسلل. وأحرز بيير ايمريك أوباميانغ هدف الفوز لوصيف البطل الموسم الماضي بعد انطلاقة رائعة وتمريرة عرضية من عثمان ديمبيلي. ويملك البايرن 46 نقطة من 19 مباراة مع سعيه للفوز باللقب الخامس على التوالي وزاد الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط مع لايبزيغ بينما يأتي دورتموند (34) في المركز الثالث بفارق الأهداف عن هوفنهايم. وأنهى ليفاندوفسكي هجمة سلسة بتسديد الكرة من فوق الحارس رالف فارمان محرزا هدفه 15 هذا الموسم في الدقيقة التاسعة لكن شالكه أدرك التعادل بعد أربع دقائق عندما سدد نالدو كرة منخفضة من ركلة حرة وجدت طريقا إلى شباك الحارس مانويل نوير. وأهدر شالكه الذي يحتل المركز 11 وهو الفريق الرابع الذي يحصل على نقاط باستاد اليانتس ارينا هذا الموسم عدة فرص للتقدم في الشوط الأول. وتلقى البديل لام تحية كبيرة عند مشاركته واضطر شالكه للعودة للدفاع مع سيطرة البايرن على المباراة. وسدد خابي مارتينيز كرة حادت قليلا عن المرمى وأبعد ماتيا ناستاسيتش الكرة في الوقت المناسب عندما كان توماس مولر في طريقه للتسديد قبل أن يحرم كينغسلي كومان من فرصة أخرى في اللحظة الأخيرة.

ولم تكن المواجهة بين دورتموند ولايبزيغ ممتعة، حتى تلقى ديمبيلي الكرة قرب منتصف الملعب ثم راوغ مارفين كومبر وفيلي اوربان قبل أن يرسل تمريرة عرضية متقنة حولها أوباميانغ بضربة رأس داخل الشباك محرزا هدف 17 في الدوري هذا الموسم. وأهدر أوباميانغ وماركو رويس عدة فرص في الشوط الثاني حيث كاد أن يدفع دورتموند الثمن غاليا عندما هز بالاسيوس شباك الحارس رومان بيركي في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن احتفالاته انتهت بعد إشارة الحكم المساعد بوجود تسلل. ورغم احتجاجات لايبزيغ أثبتت الإعادة التلفزيونية أن بالاسيوس كان متسللا بفارق بسيط. وسحق هوفنهايم ضيفه ماينتس 4-صفر بفضل هدفين من آدم شالاي في آخر خمس دقائق. ومنح هدف في الدقيقة الثانية سجله جينكي هاراغوتشي هيرتا برلين الفوز 1-صفر على انغولشتاد وهو انتصار أبقاه على بعد نقطة واحدة من هوفنهايم. وسجل أنطوني موديست هدفا متأخرا من ركلة جزاء ليفوز كولون 1-صفر على فولفسبورغ، وهز بروسيا مونشنغلادباخ الشباك ثلاث مرات في آخر 20 دقيقة ليتغلب 3-صفر على فرايبورغ. ووضع لارس شتيندل مونشنغلادباخ على طريق النصر بتسديدة رائعة اصطدمت بالقائم وهزت الشباك.