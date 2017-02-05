﻿الدوري الإيطالي: سامبدوريا يقهر ميلان في عقر داره… ولاتسيو يقسو على بيسكارا بسداسية

روما – د ب أ: اقتنص سامبدوريا فوزا صعبا من ملعب مضيفه ميلان 1/صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي. وفاز لاتسيو على مضيفه بيسكارا 6/2، وأتالانتا على كالياري 2/صفر، وساسولو على جنوى 1/صفر، فيما تعادل إمبولي مع تورينو 1/1، وكييفو مع أودينيزي بدون أهداف.

ويدين سامبدوريا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه لويس مورييل الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70. ورفع سامبدوريا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر، وتجمد رصيد ميلان عند 37 نقطة في المركز الثامن. وحقق سامبدوريا فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب على روما في الجولة الماضية بينما خسر ميلان للمرة الثالثة على التوالي بعد هزيمته أمام نابولي واودينيزي في الجولتين الماضيتين. وسيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وأتيحت له العديد من الفرص المحققة للتسجيل، لكن الفريق لم ينجح في استغلالها ليقتنص سامبدوريا الفوز في النهاية ويحصد ثلاث نقاط. وقاد ماركو بارولو لاتسيو للعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، بعدما أحرز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) خلال فوزه 6/2 على مضيفه بيسكارا. وأحرز بارولو هدفين مبكرين في الدقيقتين 10 و14، قبل أن يستعيد بيسكارا اتزانه ويدرك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، بعدما سجل أحمد بن علي وجاستون بروغمان هدفين في الدقيقتين 29 و41، فيما أهدر جانلوكا كابراري ركلة جزاء في الدقيقة 37. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما عاد بارولو لهز الشباك مرة أخرى مسجلا في الدقيقة 49، فيما أضاف بالدي دياو كيتا وتشيرو إيموبيلي الهدفين الرابع والخامس للضيوف في الدقيقتين 57 و69، ثم أحرز بارولو الهدف السادس وهدفه الشخصي الرابع في الدقيقة 77. وارتفع رصيد لاتسيو، الذي خسر أمام يوفنتوس وكييفو في المرحلتين الماضيتين، إلى 43 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيسكارا عند تسع نقاط، ليظل قابعا في قاع الترتيب بعدما تكبد خسارته الخامسة على التوالي والسادسة عشرة هذا الموسم. وسجل أليخاندرو غوميز هدفين قاد بهما فريقه أتالانتا للفوز على كالياري 2/صفر. وأحرز بارولو هدفي المباراة في الشوط الأول في الدقيقتين الرابعة و17. ورفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد كالياري عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر. وواصل جنوى نتائجه الهزيلة، بعدما خسر صفر/1 أمام ضيفه ساسولو. وسجل لورينزو بيليغريني الهدف الوحيد في الدقيقة 26. وارتفع رصيد ساسولو إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطتين أمام جنوى، السادس عشر. وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء كييفو مع ضيفه أودينيزي. وارتفع رصيد كييفو إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف أمام أودينيزي، الثاني عشر، المتساوي معه في الرصيد. وخيم التعادل 1/1 على لقاء تورينو مع مضيفه إمبولي. وبادر أندريا بيلوتي بالتسجيل لتورينو في الدقيقة 11، فيما تعادل مانويل بوكاريلي لإمبولي في الدقيقة 45. وأهدر تورينو فرصة حصد النقاط الثلاث، بعدما أهدر لاعبه إياغو فالكي ركلة جزاء في الدقيقة 55. وارتفع رصيد تورينو إلى 32 نقطة في المركز التاسع، كما رفع إمبولي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).