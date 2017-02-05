﻿الدوري الاسباني: ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا… وفوز أتلتيكو وخسارة بلنسية

برشلونة – رويترز: استمر برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني في مطاردة ريال مدريد المتصدر وفاز 3-صفر بملعبه على أتلتيك بلباو حيث أصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة.

وأحرز باكو ألكاسير هدفه الأول في الدوري منذ انضمامه من بلنسية العام الماضي عندما حول تمريرة نيمار العرضية إلى الشباك في الدقيقة 18 بينما هز ميسي الشباك في الدقيقة 40 محرزا هدفه 27 مع برشلونة من ركلة حرة. وسجل أليكس فيدال أجمل أهداف المباراة بعد انطلاقة فردية في الدقيقة 67. وبقي برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الريال، لكنه لعب مباراتين أكثر من المتصدر الذي تأجلت مباراته أمام سيلتا فيغو بسبب سوء أحوال الطقس. واستغل فرناندو توريس مشاركة نادرة في التشكيلة الأساسية وسجل هدفين ليقود أتلتيكو مدريد للفوز 2-صفر على ليغانيس. وظهر توريس، الذي خاض مباراته الأولى مع أتلتيكو أمام ليغانيس في 2001، بشكل رائع طوال اللقاء وكان بوسعه التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بعد هجمة مرتدة سريعة لكنه أهدر الفرصة. واحتسبت ركلة جزاء لتوريس في الدقيقة 14 ونفذ أنطوان غريزمان الركلة وصدها الحارس إياغو هيرين لكن توريس تابعها وسجل الهدف. وأضاف توريس الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعدما كسر مصيدة التسلل وتابع تمريرة متقنة قبل أن يضع الكرة في مرمى هيرين. ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 39 نقطة. ومني بلنسية بخسارة قاسية 4-صفر على أرضه أمام إيبار ليتعرض للهزيمة الثانية على التوالي بعدما حقق فوزين متتاليين. ويأتي بلنسية بالمركز 16 برصيد 19 نقطة وبفارق ست نقاط عن سبورتنغ خيخون القابع في منطقة الهبوط. وتقدم إيبار إلى المركز السابع برصيد 32 نقطة. ويملك إسبانيول 32 نقطة أيضا ويحتل المركز الثامن بعد التفوق 1-صفر على ملقة ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري.

وفي برشلونة أجرى المدرب لويس انريكي ستة تغييرات على التشكيلة التي هزمت أتلتيكو مدريد 2-1 في ذهاب قبل نهائي الكأس الأربعاء، وأراح الهداف لويس سواريز وبدا قراره بمثابة مقامرة إذ كانت بداية بلباو جريئة. وسدد راؤول غارسيا في القائم بعدما خطف إنياكي وليامز الكرة من فيدال وبعد قليل مرت ضربة رأس من وليامز بجوار المرمى مع افتقار برشلونة مرة أخرى للسيطرة بسبب غياب سيرجيو بوسكيتس واندريس انيستا للإصابة. لكنه تقدم عندما انطلق نيمار من الجهة اليسرى متفوقا على أربعة مدافعين قبل أن يمرر إلى ألكاسير ليسجل أخيرا هدفه الأول في الدوري في مشاركته رقم 11. وواصل بلباو تهديد مرمى برشلونة لكن صاحب الأرض ضاعف تقدمه عندما سدد ميسي من ركلة حرة من الجانب الأيمن في شباك الحارس ايرايزوز. وبهذا الهدف تفوق ميسي على رونالد كومان كأكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة برصيد 27 هدفا بجميع المسابقات. وفي بداية الشوط الثاني اضطر رافينيا لاعب وسط برشلونة للخروج بسبب جرح قطعي في الرأس بعد اصطدامه بحارس فريقه مارك اندريه تير شتيغن كما ترك المدافع جيرار بيكيه المباراة وسط شكوك حول إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. واستبدل ميسي أيضا في الدقيقة 64 لكن الابتسامة علت وجه الأستاذ الأرجنتيني سريعا وهو يشاهد فيدال ينطلق في هجمة مرتدة قبل أن يمر من مدافع ويسدد في الزاوية البعيدة محرزا الهدف الثالث. وقال إنريكي: «من الصعب دائما مواجهة بلباو ورغم عدم دقتنا في بعض الأوقات فالمباراة كانت إيجابية لنا». وأضاف: «لو أردنا الفوز بكل البطولات الثلاث هذا الموسم فعلينا استخدام التشكيلة كلها واليوم أثبت اللاعبون الذين لا يشاركون كثيرا جدارتهم».