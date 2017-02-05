﻿الدوري الانكليزي: تشلسي يقسو على أرسنال… ومعاناة ليفربول مستمرة… وجيسوس ينقذ السيتي

لندن – رويترز: اقترب تشلسي خطوة أخرى من استعادة لقب الدوري الانكليزي بفوزه 3-1 على أرسنال في مباراة قمة باستاد «ستامفورد بريدج»، بينما كان توتنهام الفريق الوحيد الذي واصل ملاحقته من بعيد للمتصدر.

وزاد فريق المدرب أنطونيو كونتي الفارق مع منافسه اللندني إلى 12 نقطة بأداء قوي، توجه تسجيل ربما أحد أفضل الأهداف من مجهود فردي هذا الموسم عن طريق ايدن هازارد بعد انطلاقة من قرب خط منتصف الملعب. وشدد بطل 2015 قبضته على الصدارة مع ابتعاد ليفربول صاحب المركز الرابع بفارق 13 نقطة بعدما واصل سقوطه في 2017 بهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام هال. وفقط توتنهام الثاني، الفريق الوحيد الذي هزم تشلسي في آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، هو من واصل المطاردة وقلص الفارق إلى تسع نقاط بتغلبه 1-صفر على ميدلزبره. وقاد فوز هال على ليفربول فريق المدرب ماركو سيلفا للتقدم إلى المركز 18 في منطقة الهبوط بينما خسر كريستال بالاس 4-صفر أمام سندرلاند متذيل الترتيب حيث جاءت الأهداف كلها في الشوط الأول. وقاد غابريل جيسوس مانشستر سيتي لفوز مثير على حساب ضيفه سوانزي 2/1. وتقدم جيسوس للسيتي في الدقيقة 11 ثم تعادل غيلفي سيغوردسون لسوانزي في الدقيقة 81، قبل أن يعود جيسوس ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. ورفع السيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سوانزي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان كونتي راضيا وهو يشاهد فريقه يثأر لأسوأ هزيمة له هذا الموسم، عندما خسر 3-صفر في سبتمبر/ أيلول باستاد الإمارات وهي النتيجة التي مهدت لبداية تغيير خططه. ولم يتراجع تشلسي منذ ذلك الحين وهز ماركوس الونسو الشباك بضربة رأس قوية وأضاف هازارد هدفه الرائع في الشوط الثاني قبل أن يضع سيسك فابريغاس الكرة داخل الشباك من فوق بيتر تشك مستفيدا من خطأ الحارس التشيكي في إبعاد الكرة. وأحرز البديل اوليفييه جيرو هدف ارسنال الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الهزيمة الرابعة في تسع مباريات أنهت آمال ارسنال في المنافسة مرة أخرى، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 24 مباراة مقابل 59 لتشلسي. وبدا من هزيمة ليفربول أن آماله في الفوز باللقب انتهت أيضا، إذ سقط فريق المدرب يورغن كلوب بهدفين سجلهما المهاجمان السنغاليان المنضمين على سبيل الاعارة الفريد نداي وعمر نياسي. وواصلت الهزيمة مسيرة كارثية لليفربول في 2017، حيث انتصر مرة واحدة في آخر عشر مباريات، ليترك مدربه الحائر كلوب يصف تراجعه بأنه «غير منطقي». بينما واصل توتنهام إيمانه بإمكانية المنافسة بعدما حافظ على مسيرته الخالية من الهزائم للمباراة الـ14 على التوالي بجميع المسابقات، ووصل إلى 50 نقطة بعدما سجل له هاري كاين هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني لينتصر في مباراة سيطر عليها لكنه عانى للتفوق. وهز جيرمين ديفو مهاجم سندرلاند الشباك مرتين في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول ليحول المواجهة مع مدربه السابق سام اولاردايس إلى كابوس، إذ اكتفى مدرب انكلترا السابق بمشاهدة فريقه كريستال بالاس يستقبل ثلاثة أهداف في ست دقائق قبل نهاية الشوط الأول. وبقي سندرلاند في المركز الأخير برصيد 19 نقطة لكنه يتساوى في النقاط مع بالاس ويتأخر بنقطة واحدة عن هال الذي يواصل التطور تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد سيلفا. وواصل ايفرتون الذي لم يخسر منذ عيد الميلاد نتائجه الرائعة فأحرز روميلو لوكاكو أربعة أهداف، جاء أولها بعد 30 ثانية ليعادل أسرع هدف هذا الموسم ويقوده للفوز 6-3 على بورنموث. ويتصدر المهاجم البلجيكي هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا، بينما يملك كوستا مهاجم تشلسي واليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال 15 هدفا لكل منهما مقابل 14 هدفا لديفو وكاين وزلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد.