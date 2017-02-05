﻿دورتموند يتعاقد مع التركي توبراك

برلين – د ب أ: تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني مع المدافع التركي عمر توبراك بعد ستة أعوام قضاها مع باير ليفركوزن. وأعلن دورتموند أنه وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد توبراك (27 عاما). وانضم توبراك إلى دورتموند بعقد يمتد حتى 2021 بعد تحريره من عقده الذي كان يمتد حتى 2018. ودفع دورتموند 12 مليون يورو لضم توبراك الذي شارك في 25 مباراة مع المنتخب التركي. وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند: «توبراك مدافع قوي وصاحب خبرة دولية، ويملك قدرات قيادية هائلة». وفشل دورتموند في التعاقد مع توبراك الصيف الماضي بعد رفض ليفركوزن العرض المالي.

الإصابة تحرم ليفركوزن من جهود تاه

برلين – د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني أن مدافعه جوناثان تاه أصيب بتمزق عضلي في الفخذ خلال المباراة التي خسرها الفريق صفر/1 أمام مضيفه هامبورغ الجمعة ضمن الدوري الألماني .وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع اليوم لمزيد من الفحوص الطبية تحت إشراف هانز فيلهيلم مولر فولفهارت طبيب المنتخب الألماني للتعرف على الفترة التي يحتاجها للعلاج والتأهيل.

استقالة البريطاني ويب مدير التحكيم السعودي

الرياض – د ب أ: وافق عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استقالة هاورد ويب، مدير دائرة التحكيم بلجنة الحكام الرئيسية. ووجه عزت شكره لويب على ما قدمه من جهد طوال الفترة الماضية خلال عمله بالاتحاد كمدير لدائرة التحكيم. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدير الجديد لدائرة التحكيم ضمن الهيكلة الجديدة التي يعدها الاتحاد تمهيدًا لإعلانها خلال الفترة المقبلة.

حمودي يغيب عن الأهلي في السوبر المصري

أبوظبي – د ب أ: أكد النادي الأهلي المصري أن أحمد حمودي المنضم حديثا من نادي الباطن السعودي لن يشارك في المباراة أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في الإمارات في الكأس السوبر المصري. وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن حمودي يخوض حاليا برنامجا تأهيليا في القاهرة لحين عودة الفريق من الإمارات، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية استعدادا لانطلاق مباريات الدور الثاني للدوري. ومن ناحية أخرى، بات عمرو السولية لاعب وسط الأهلي خارج الحسابات بشكل كبير رغم أن الفحوص الطبية أظهرت التئام جزء كبير من مزق العضلة الخلفية التي يعانى منها اللاعب. وقال طبيب الفريق أن السولية مستمر في أداء برنامجه التأهيلي، وفقا للبرنامج المحدد وأن حالة اللاعب مطمئنة لكنها تحتاج للمزيد من التدريبات التأهيلية، لحين اكتمال شفائه بصورة نهائية وبعدها يمكنه المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.

المصري يتأهل إلى دور الثمانية لكأس مصر

القاهرة – د ب أ: انتزع فريق المصري بطاقة التأهل لدور الثمانية لكأس مصر، بتغلبه على الإنتاج الحربي 2/صفر. وسجل هدفي المصري محمد الشامي في الدقيقة الأولى، وأحمد شكري في الدقيقة 76 من ركلة جزاء. وأنهى الانتاج الحربي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد صالح موسى في الدقيقة 19.

بولت يسجل ظهوره الأول في موسم ألعاب القوى

ملبورن – د ب أ: سجل العداء الجمايكي يوسين بولت بداية غير معتادة في موسم الوداع له، حيث شارك في سباق 4×100 متر تتابع متنوع في السلسلة الجديدة من منافسات ألعاب القوى. واستلم بولت الفائز بثماني ميداليات ذهبية في الأولمبياد، العصا من زميله اسافا باول وسط منافسة من جانب ثلاثة رجال وسيدتين هما اليابانية ماريكو ناغانو والأسترالية ريلي داي (16 عاما). وقال بولت: «كانت تجربة مثيرة، إنه أمر مختلف، مثير للرياضيين، الكل كان يبتسم ويستمتع بالأمر». السباق جرى ضمن سلسلة نيترو لألعاب القوى وسط مساعي من الاتحاد الأسترالي لألعاب القوى لزيادة شعبية اللعب في البلاد. ويشارك بولت في حدثين آخرين في أستراليا يومي التاسع و11 من الشهر الجاري. وشارك في السباق 24 عضوا بواقع 12 رجلا و12 سيدة من أستراليا والصين وإنكلترا واليابان ونيوزلندا وجمايكا.

سفيتولينا بطلة تايوان للتنس… وملادينوفيتش بطلة سان بيترسبيرغ

تايوان – رويترز: نالت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة الأولى لقب بطولة تايوان المفتوحة للتنس للسيدات. ففي المباراة النهائية للبطولة فازت سفيتولينا على الصينية بينغ شواي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-2. وأحرزت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش لقب بطولة سان بيترسبيرغ للتنس للسيدات. ففي المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في روسيا فازت ملادينوفيتش على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و6-7 و6-4.