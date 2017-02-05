﻿الأسباني غارسيا بطلاً لأوميغا ديزيرت كلاسيك

دبي – د ب أ: توج الأسباني سيرخيو غارسيا، بلقب النسخة 28 لبطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، التي أسدل عليها الستار أمس في إمارة دبي.

والبطولة التي نظمتها مؤسسة الغولف في دبي، تعد أعرق بطولات الغولف في المنطقة في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، ويصل مجموع جوائزها المالية إلى 2 مليون و650 ألف دولار.

وحصد المصنف رقم 15 عالميا سيرخيو غارسيا كأس الدلة الشهير وعلى جائزة مالية 441 ألف و660 دولارا، وتصدر ترتيب الجولات الأربع على مدار البطولة، وختم مشواره مسجلا 19 ضربة تحت المعدل في المنافسات التي جرت على ملعب المجلس. وبات غارسيا اللاعب رقم 23 الذي يحصد لقب البطولة، وسادس لاعب إسباني يحقق اللقب بعدما سيطر لاعبو اسبانيا على اللقب في 1992 و1998 و2010 و2011 و2012. وتفوق غارسيا على السويدي هينرك ستينسون، حامل لقب نسخة عام 2007، الذي أنهى المنافسات بمجموع 16 ضربة تحت المعدل، ونال ستينسون جائزة مالية قدرها 294 الف و440 دولار، وجاء في المركز الثالث الدنماركي لاسي ينسين والإنكليزي تيريل هاتون، بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، وجاء خامسا الإنكليزي مات فيتزباتريك والأميركي بيتر أويهلين بمجموع 12 ضربة تحت المعدل. واكتفى الإسكتلندي ستيفان غالاخر، بطل نسختي 2013 و2014، بالمركز التاسع، بمجموع 10 ضربات تحت المعدل، علما إنه قدم أداء قويا في الجولة الرابعة مسجلا 6 ضربات تحت المعدل. وحل الإسباني رافا كابريرا بيلو، بطل نسخة عام 2012، بالمركز الحادي عشر، بمجموع 9 ضربات تحت المعدل ، فيما تراجع الإنكليزي داني ويليت حامل لقب العام الماضي، إلى مراكز متأخرة تخطى فيها حاجز المقاعد الخمسين، بعدما أنهى المنافسات بمجموع مساويا للمعدل، وتواجد الهندي ريحان توماس، المولود والمقيم في دبي، القادم من جولة الغولف في دول مينا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، ضمن القائمة النهائية، محتلا المركز رقم 60، بمجموع 3 ضربات فوق المعدل. وعبر محمد جمعة بوعميم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الجولف في دبي، عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه مستويات المشاركين، قائلا:» مرت النسخة 28 بلحظاتها التي ستبقى خالدة في الأذهان، ولعل عودة الأسطورة تايغر وودز للمشاركة بعد طول غياب كان له أثر إيجابي قبل أن تتجدد معه الإصابة، فيما جاء التجاوب مع التعديلات في برنامج البطولة، الذي يبدو أن الضغط أفرز أفضل ما لدى اللاعبين من مهارة وخبرة، خصوصا أن هذه البطولة تجمع نخبة هم الأفضل على مستوى العالم حاليا».