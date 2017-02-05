﻿سبيرز يتخطى نغتس ويمنح مدربه رقما قياسيا!

لوس أنجليس – د ب أ: بات غريغ بوبوفيتش المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ للمحترفين بعدما قاد سان انطونيو سبيرز للفوز على دنفر نغتس 121/97.

وسجل بوبوفيتش فوزه رقم 1128 في مسيرته ليتخطى الرقم القياسي لجيري سلوان المدرب السابق ليوتا جاز. وأحرز كاوي ليونارد 19 نقطة في آخر مباراة لسبيرز قبل أن يخوض ثماني مباريات خارج ملعبه، وتكفل مانو جينوبيلي وتوني باركر بتسجيل 18 نقطة لكل منهما لفريق سبيرز. وسجل جمال موراي 20 نقطة وأضاف نيكولا يويكيتش 11 نقطة لنغتس. وفاز ميامي هيت على فيلادلفيا 102/125 حيث سجل حسن وايتسايد 30 نقطة و20 متابعة وأضاف ديون ويترز 21 نقطة لفريق ميامي الذي حقق فوزه العاشر على التوالي. وتغلب ساكرامينتو كينغز على غولدن ستيت واريورز 106/109 حيث سجل ديماركوس كوزينس 32 نقطة لينهي مسيرة الانتصارات الـ13 المتتالية لواريورز. وفاز إنديانا بيسرز على ديترويت بيستونز 84/105، حيث سجل بول جورج 21 نقطة ليمنح بيسرز فوزه السادس على التوالي. وتخطى كليفلاند كافالييرز مضيفه نيويورك نيكس 111/104 بعدما سجل ليبرون جيمس 32 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وأضاف كيفن لوف 23 نقطة و16 متابعة. وفاز يوتا جاز على تشارلوت هورنتس 105/98 واتلانتا هوكس على اورلاندو ماجيك 113/86، وواشنطن ويزاردز على نيو اورلينز 105/91 وممفيس غريزليس على مينسوتا تيمبرولفز 107/99 وميلواكي بكس على فينيكس صنز 112/137.