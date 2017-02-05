﻿الدوري السعودي: النصر يقاسم الاتحاد المركز الثالث

الرياض – د ب أ: اقتسم النصر المركز الثالث في الدوري السعودي مع اتحاد جدة بعد فوزه على مضيفه الخليج 3/صفر في المرحلة السابعة عشرة. وعمق الفيصلي جروح مضيفه الوحدة وفاز عليه 1/صفر.

وتقدم النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول حيث افتتح قاسم الأوجامي لاعب الخليج التسجيل بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22 ثم أضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 39. واهدر السهلاوي ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 68، لكن مارين توماسوف تكفل بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 92. ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الاتحاد، فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير. وفي المباراة الأخرى، يدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي لويس غوستافو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 52. وأنهى الوحدة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد موسى مدخلي في الدقيقة 85. ورفع الفيصلي رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر وظل الوحدة في المركز الرابع عشر الأخير برصيد 13 نقطة.

الدوري القطري: الغرافة يتعادل مع الوكرة ومعيذر مع العربي

■ الدوحة – د ب أ: أهدر الغرافة نقطتين بتعادله مع الوكرة سلبا ضمن المرحلة التاسعة عشرة من دوري نجوم قطر.

ورفع الغرافة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس مقابل 13 نقطة للوكرة في المركز الرابع عشر الأخير. وتعادل معيذر مع العربي 1/1، ليرفع معيذر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير مقابل 20 نقطة للعربي في المركز الثامن. وافتتح مينوري ساتو التسجيل لمعيذر في الدقيقة 16 ثم أدرك أحمد صالح خلفان التعادل للعربي في الدقيقة 45 .كذلك تعادل أم صلال سلبا مع الخريطيات، ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع مقابل 16 نقطة للخريطيات في المركز الحادي عشر.

الدوري الاماراتي: ثلاثية المغربي باتنا تقود الإمارات الى انتصار كبير

أبوظبي – د ب أ: سجل المهاجم المغربي مراد باتنا ثلاثية (هاتريك) قاد بها فريق الإمارات إلى الفوز على مضيفه الشباب 4/صفر في ختام المرحلة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ورفع الإمارات رصيده إلى 12 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز السادس. وأنهى الإمارات الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما سيبستيان ساز بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة وباتنا في الثواني الأخيرة، ثم أضاف باتنا هدفين آخرين خلال الشوط الثاني في الدقيقتين 54 و87 من ركلة جزاء. وحقق بني ياس انتصارا بشق الأنفس وتغلب على مضيفه حتا 1/صفر. ويدين بني ياس بفضل كبير في الفوز لمهاجمه الفرنسي هاري نوفيلو الذي سجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية. وكان الانتصار هو الثاني لبني ياس في الدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر الأخير، بينما تجمد رصيد حتا عند 17 نقطة في المركز العاشر.

الدوري الجزائري: وهران يهدر فرصة العودة إلى الوصافة

الجزائر – د ب أ: أهدر مولودية وهران فرصة العودة إلى المركز الثاني في دوري المحترفين الجزائري، بعدما تعادل مع ضيفه سريع غليزان 2/2 في المرحلة الثامنة عشرة.

ورفع مولودية وهران رصيده إلى 29 نقطة ليبقى في المركز الرابع مقابل 14 لنقطة لسريع غليزان في المركز الخامس عشر قبل الأخير. وتقدم غليزان بهدفين في الشوط الأول سجلهما مراد بن عياد واسحاق قبلي في الدقيقتين 28 و45، لكن وهران عاد في الشوط الثاني حيث سجل مراد بن عياد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، قبل أن ينجح هشام شريف في إدراك التعادل لوهران في الدقيقة 79 .وتعادل مولودية بجاية المتذيل مع ضيفه شباب قسنطينة صاحب المركز الحادي عشر 2/2 .وسجل عادل لخضاري وأحمد مساعدية هدفي بجاية في الدقيقتين 43 و71 في حين وقع الهادي بلعميري والإيفواري كواكو كواديو هدفي شباب قسنطينة في الدقيقتين السابعة و64، وطرد بلعميري في الدقيقة 54.