﻿قدم تراوري تضاعف أحزان غانا وتهدي بوركينا فاسو المركز الثالث

بورغونتي (الغابون) – د ب أ: ضاعف منتخب بوركينا فاسو أحزان نظيره الغاني وانتزع المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية المقامة بالغابون، بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب عليه 1/صفر على ملعب «بورغونتي» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويدين منتخب بوركينا فاسو بفضل كبير في الفوز للاعبه آلان تراوري الذي سجل الهدف الحاسم من ضربة حرة قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، كما تألق زميله الحارس كواكو كوفي وأنقذ شباكه من هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. وجاءت الهزيمة بمثابة صدمة مدوية جديدة للمنتخب الغاني ومدربه أفرام غرانت، خاصة وأن المنتخب الغاني كان الأفضل من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي وكذلك صناعة الفرصة التهديفية في أغلب فترات المباراة. فقد انتزع المنتخب الغاني دفة المباراة في وقت مبكر خلال الشوط الأول وواصل سيطرته وتفوقه الهجومي الواضح، حتى تغيرت الملامح خلال الدقائق الأخيرة ليخطف منتخب بوركينا فاسو الهدف الحاسم في الوقت القاتل. وأخفق المنتخب الغاني، المتوج بلقب البطولة أربع مرات، في تكرار سيناريو نسخة 2008 التي أقيمت على أرضه حيث خسر أمام الكاميرون في الدور قبل النهائي ثم فاز بعدها بالمركز الثالث، لكن على حساب كوت ديفوار. واكتفى المنتخب الغاني بذلك بالمركز الرابع للمرة الرابعة في سجل مشاركاته في البطولة الأفريقية حيث اكتفى بالمركز نفسه في بطولات 1996 و2012 و2013 . بينما انتزع منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث بالنسخة الحالية، علما أن أفضل إنجازاته كانت في نسخة 2013 حينما أحرز المركز الثاني.