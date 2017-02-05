﻿عرض فني عالمي لـ «سنو وايت» أبهر أطفال الأردن ونقلهم إلى عالم المغامرات والخيال

عمان- «القدس العربي»: عرض فني عالمي لقصة من أشهر القصص المحببة لدى الاطفال والكبار على حد سواء حولت قصر الثقافة في العاصمة الاردنية عمان يومي الجمعة والسبت إلى حلبة جليد رقص فوقها نجوم تزلج عالميون وقدموا العرض الفني للقصة الخيالية الشهيرة «سنو وايت (بياض الثلج)» .. والذي يعتبر من أهم إنتاجات الفن والثقافة العائلية العالمية».

25 فناناً وفنانة ابهروا الحضور بتناغم الجسد مع الموسيقى وقدموا فقرات راقصة ومشاهد فنية مدهشة ورائعة اضافة إلى خدع نارية وقفز على الحبال الهوائية.. جعل كل من شاهد هذا العرض من اطفال وكبار ينتقل بخياله إلى عالم مليء بالمغامرات تلتقي فيه سنو وايت بأميرها الوسيم وينتهي بانتصار الخير على الشر والبياض على مساحة السواد.

الإنتاج العالمي الذي استضافته جمعية اصدقاء مهرجانات الاردن جاء تأكيداً على التعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وأمانة عمّان الكبرى فيما سعت ادارة الجمعية إلى جعله حدثاً لا ينسى لدى اطفال الاردن جميعاً.

عرض عالمي سخرت له عمان ما لزم من ديكورات المسرح المذهلة والملابس الملونة والحيوية للراقصين اذ استغرق اعداد المسرح ليصبح حلبة تزلج حوالي 3 أيام من العمل شارك فيها الجميع بروح محبة سعياً ودعماً لترويج الاردن سياحياً ووضعه على خارطة السياحة العالمية ايضاً.

حركات وألعاب بهلوانية وقفزات تتحدى الجاذبية من خلال عرض هذه القصة الكلاسيكية بأسلوب شيق وجديد على الجليد نالت رضا واستحسان الحضور وسط تصفيق حار من قبل الاطفال الذين ابهرهم الاتقان والتناغم ما بين حركة الجسد والموسيقى.

وأكدت سها بواب المديرة التنفيذية لشركة أصدقاء المهرجانات الأردنية أهمية تقديم مثل هذه العروض التي تجمع أفراد الاسرة من جهة صغاراً وكباراً تحت سقف واحد ومن جهة أخرى تسعى لوضع الاردن في مصاف ما يحدث من حركات فنية وعروض عالمية يمكنها ان تقدم فنها وثقافتها لشعب يعي تماماً قيمة الفن والثقافة.

وأضافت : هدفنا تقديم عرض عالمي وبلا شك فان استضافة عرض عالمي مثل عرض « سنو وايت» يشجع السياحة في الأردن وينشر الفرح في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة مؤكدة .. « ما أحوجنا للفرح والفن» .

وتدور أحداث القصة التي تقدم بشكل مبتكر حول ملكة وملك حيث كانا كبيرين في السن تقريباً وليس لهما أولاد فتدعو الملكة إلى ربها في يوم عاصف مع تساقط الجليد أن يكون لها ابنة ببياض الجليد وتكثر من الدعاء حتى يتحقق لها ما تتمناه وتجدها بالفعل جميلة جداً وبيضاء كالجليد الذي يهبط من السماء.

وفي يوم من الأيام تحدث حادثة للملك والملكة والدي الأميرة الصغيرة بعد أن قتلتهم ساحرة شريرة لأنها تريد أن تكون الأجمل ما بين البشر ولأن الملكة والدة الأميرة الصغيرة بيضاء الثلج أجمل منها فإن الغيرة جعلتها تقتلها وتقتل زوجها هو الآخر لتبقى الساحرة الشريرة الأجمل من بين البشر.

كان للساحرة مرآة سحرية تسألها بكلماتها من هي الأجمل على وجه الأرض؟ ترد المرآة بصدق أنت الآن الأجمل من بين نساء الكون.. ولكن بياض الثلج أجمل.. بدأت غيرة السيدة الشريرة وحاولت قتل بياض الثلج ولكن لم تستطع.. وتنكشف المفاجآت في العرض الذي ينتهي بانتصار الخير على الشر والسحر.

وجاء عرض «سنو وايت» بتنظيم من شركة «أصدقاء مهرجانات الأردن» التي تأسست في شهر آذار 2010.. وتطمح الشركة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة ثقافية وفنية عالمية مزدهرة بالتاريخ والتراث والحضارة.. وتأتي هذه العروض تماشياً مع مسؤوليتها الاجتماعية من خلال استقطاب عروض فنية عالمية وتقديمها للجمهور المحلي ورفع مستوى الوعي الفني في المجتمع ووضع الأردن على الخارطة الفنية العالمية .. قصة «سنو وايت» هي واحدة من الحكايات الأكثر شهرة في العالم والمحببة لدى الكبار والصغار.