﻿السرطان يفتك بـ 160 ألف سوداني في 2016

الخرطوم ـ الأناضول: أعلن وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة، عن إصابة 160 ألف مواطن بالسرطان في 2016. وكشف عن وجود جهاز أمريكي لتشخيص المرض قيمته 3 ملايين دولار مُعطل عن العمل بسبب الحظر المفروض على السودان.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، نظمته الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان (تداعى)، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من شباط/فبراير من كل عام.

وقال الوزير إن «رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان مؤخرًا سيسمح باستجلاب أحدث الأجهزة والتكنولوجيا والتقنيات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمكافحة ومحاصرة المرض».

من جهته بين مساعد المدير العام لمستشفى «الذرة» المتخصص في علاج السرطان بالخرطوم، الطيب وقيع الله، أن المستشفى يستقبل 1000 حالة شهريًا، وهناك 3 أجهزة سويدية لتشخيص المرض، ستدخل نطاق الخدمة الأسبوع المقبل.