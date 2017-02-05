﻿ستة جمال تفر من سيرك في بلدة ألمانية

فرايمرسهايم (ألمانيا) – د ب أ: فاجأت ستة جمال طليقة سكان بلدة فرايمرسهايم بولاية راينلاند- بفالتس الألمانية في وقت مبكر صباح الأحد

وذكرت الشرطة أمس أن الجمال فرت خارج مخيم شتوي تابع لسيرك بالقرب من البلدة وكانت تتناول الحشائش في سلام بجانب شارع في البلدة. وأضافت الشرطة أن أصحاب الجمال اقتادوها مجدداً إلى الحظيرة بعدما تم إبلاغهم بالأمر. وقال متحدث باسم الشرطة إن الجمال مشت متثاقلة وهي في طريق عودتها ولم يحدث شيء آخر.