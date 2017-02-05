﻿عشرات القتلى نتيجة تساقط ثلوج في أفغانستان

كابول – أ ف ب: قتل عشرات الاشخاص إثر تساقط كميات كثيفة من الثلوج منذ الخميس على افغانستان، بحسب حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع تقدم عمليات الإنقاذ في القرى النائية، بحسب ما أفاد مسؤولون الاحد.

وأحصت وزارة الكوارث الطبيعية عصر الأحد «54 قتيلاً و52 جريحاً في انهيارات ثلجية أو بسبب البرد في 22 ولاية»، وفق ما أفاد محمد عمر محمدي المسؤول عن الاتصال. وأعلنت الحكومة الاحد يوم عطلة في الخدمات العامة والمدارس.

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن «تساقط كميات كبيرة من الثلوج سجل في 22 ولاية (من 34)» الأشد تضرراً بينها كانت في وسط البلاد. وفي حدث نادر وصل تساقط الثلوج ولاية قندهار جنوب البلاد.

وأضاف المتحدث «بحسب معلوماتنا لقي 18 شخصاً مصرعهم في انهيارات ثلجية في بادخشان وعشرات آخرون لا يزالون عالقين بسبب انقطاع حركة المرور في طرقات غطتها الثلوج، ونحن نحاول نجدتهم».

وتكثر في شتاء افغانستان الانهيارات الثلجية المميتة وتزيد من ضعف عمليات الإنقاذ معدات غير ملائمة والفقر المدقع لسكان لا يملكون وسائل التوقي بنجاعة من تقلب الأحوال الجوية والبرد.