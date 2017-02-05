﻿دراسة: نامي جيداً تنعمي بحياة جنسية

سكوتسديل (ولاية أريزونا) – رويترز: تظهر دراسة حديثة أن نوم النساء الكبيرات في السن جيداً أثناء الليل ربما يجعلهن ينعمن بحياة جنسية أفضل. ووجد الباحثون أن النساء بعد سن انقطاع الطمث يشكين من نقص النشاط الجنسي ودرجة الإشباع إذا كن يعانين من اضطرابات في النوم أثناء الليل.

وأكدت الطبيبة جوليانا كلينج التي قادت الدراسة والتي تعمل في مستشفى مايو كلينك في سكوتسديل بولاية أريزونا إنه استنادا إلى نتائج الدراسة فإن الأطباء قد يرغبون في النظر إلى الصحة العامة للمرأة الكبيرة في السن إذا ما تحدثت عن أمور مثل الإشباع الجنسي. وأضافت لرويترز هيلث «عندما تسألني مريضة عن أمر يتعلق بالصحة الجنسية يكون من المهم بالنسبة لي النظر إلى مسائل صحية أخرى والسؤال عن النوم.»

ومن أجل إعداد الدراسة قامت كلينج وزملاؤها بتحليل بيانات جمعت من نحو 94 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاماً. وأجابت النساء على أسئلة عن الأداء الجنسي في العام السابق وعن النوم في الشهر السابق. وبشكل عام قالت 56 في المئة من النساء إنهن راضيات نوعا ما عن نشاطهن الجنسي الراهن.

وكان نحو ثلث النساء يعانين من الأرق واتضح ذلك من أداة تأخذ في الاعتبار القدرة على النوم وعدد مرات الاستيقاظ خلال الليل وجودة النوم بشكل عام. ووجد الباحثون بعد استبعاد العناصر التي قد تؤثر على النتيجة أن النساء اللاتي يعانين من الأرق كن الأقل ميلا بنسبة ثمانية في المئة للقول إنهن راضيات عن حياتهن الجنسية. وقال الباحثون كذلك في دورية (مينوبوز) إن النشاط الجنسي والإشباع يقلان كلما قل عدد ساعات النوم.

فالنساء اللائي كن ينمن ست ساعات في الليلة تقل احتمالات نشاطهن وإشباعهن الجنسي بنسبة ستة في المئة بالمقارنة مع من ينمن ما بين سبع وثماني ساعات كل ليلة. أما النساء اللاتي ينمن نحو خمس ساعات فقط في الليلة فإن احتمالات نشاطهن وإشباعهن الجنسي تقل بنسبة 12 في المئة عمن ينمن ما بين سبع وثماني ساعات كل ليلة.

وقالت جو آن بينكرتون المدير التنفيذي لجمعية (نورث أمريكان مينوبوز سوسايتي) «الاهتمام بالنوم سبع ساعات في الليلة من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل أسرتك وعلاقتك وعملك وصحتك».