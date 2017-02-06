روسيا وتركيا وإيران تناقش في آستانة تنفيذ وقف إطلاق في سوريا

آستانة- رويترز- قالت وزارة الخارجية في قازاخستان الاثنين إن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة بدأوا اجتماعا فنيا في مدينة آستانة عاصمة قازاخستان لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السوري بشكل مفصل.

وقال متحدث باسم الوزارة عن المحادثات إن “من المتوقع مشاركة ممثلين للأردن لأول مرة”.

وأضاف أن الأجندة تتضمن مراجعة تنفيذ وقف الأعمال القتالية وبحث اقتراح من المعارضة السورية المسلحة بشأن وقف إطلاق النار وتحديد خيارات كيفية تنفيذه.

وقال المتحدث “إنه يتعلق بإنشاء آلية للسيطرة على تنفيذ وقف إطلاق النار”.

ولم تذكر الوزارة معلومات بشأن تشكيل الوفود التي تعقد اجتماعات مغلقة.