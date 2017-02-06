ترامب يهاجم القضاء ويتهمه بتعريض أمن البلاد “للخطر” ويؤكد: احترامي لبوتين لا يعني أنني سأتوافق معه

بالم بيتش- واشنطن- أ ف ب- د ب أ- هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحد، لليوم الثاني على التوالي، المحاكم الفدرالية لاحباطها محاولته اعادة العمل بمرسوم رئاسي يمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، محذرا من ان النظام القضائي يعرض بهذه الاحكام امن البلاد “للخطر”.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “لا يمكنني أن اصدق كيف يمكن لقاض ان يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. اذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف”.

واضاف في تغريدة ثانية “لقد امرت وزارة الامن الداخلي باخضاع الذين يدخلون إلى بلدنا لتفتيش دقيق للغاية. المحاكم تجعل العمل صعبا للغاية!”.

واطلق ترامب العنان لتغريداته بعد انقطاعه، على غير عادته، طيلة النهار تقريبا عن وسيلة التواصل المفضلة لديه.

وصباح الاحد رفضت محكمة فدرالية طلبا عاجلا تقدمت به ادارة ترامب لاعادة العمل بمرسوم اصدره الاسبوع الماضي ومنع بموجبه دخول مواطني سبع دول مسلمة الى الولايات المتحدة.

وكانت وزارة العدل استانفت مساء السبت قرار قاض فدرالي علق تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب قبل ثمانية ايام ما اعاد فتح ابواب الولايات المتحدة امام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وإيران.

وكان القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت علق مساء الجمعة العمل موقتا بمرسوم ترامب بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.

وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي اعلان الادارة السبت اعادة فتح ابواب الولايات المتحدة امام مواطني الدول السبع.

وكان ترامب رد منذ صباح السبت على قرار القاضي في تغريدات كتب في احداها ان “رأي هذا الذي يسمى قاضيا، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، امر سخيف وسيتم الغاؤه”.

واعلنت الخارجية الامريكية من جهتها السبت تعليق العمل بقرار ترامب سحب نحو 60 الف تاشيرة.

ومن جهة أخرى، خفف الرئيس الأمريكي من وصف لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ”قاتل”، وقال إن إيران تبدي “استخفافا تاما لبلادنا”، في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز″، بثت يوم الاحد قبل مباراة السوبر بول، لم يقل ترامب ما اذا كان سيلغي اتفاق إيران النووي، بعد دخوله حيز التنفيذ منذ أكثر من عام.

وقال ترامب “يبدو إن جرأتهم زادت… انهم يتبعون طائراتنا، ويحومون حول سفننا بقواربهم الصغيرة، لقد افتقدوا الاحترام”.

ولم يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة تحرك حاملة طائرات في استعراض للقوة أمام إيران، قائلا إنه لا يتحدث علنا عن “التحركات العسكرية”.

وقال ترامب أيضا إنه يحترم بوتين، لكن هذا لا يعني أنه سيتوافق معه.

وتابع الرئيس الأمريكي “دعني أقول لك أنه من الأفضل أن نتوافق مع روسيا بدلا من الاختلاف، وإذا كانت روسيا ستساعدنا في مكافحة داعش، وهي المعركة الكبرى، والإرهاب الإسلامي في جميع أنحاء العالم… فإن هذا شيء جيد”.

إلا أن المحاور، بيل أوريلي قاطعه قائلا “لكنه (بوتين) رغم هذا لا يزال قاتلا”. ورد ترامب: “هناك الكثير من القتلة… لدينا الكثير من القتلة. ماذا تظن؟ بلدنا بريئة؟”.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ارتكبت الكثير من الاخطاء، مشيرا إلى أن الحرب في العراق خير مثال على هذا.

وأوضح أن “هناك الكثير من الأخطاء، ولكن الكثيرين قتلوا… هناك الكثير من القتلة حولنا، صدقني”.