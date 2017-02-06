“هادي” يسلم ولي ولي العهد السعودي رسالة للملك سلمان

صنعاء- الأناضول- التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأحد، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، وسلمه رسالة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتزامن اللقاء مع تصعيد عسكري كبير تشهده الجبهات اليمنية، كما يأتي بعد أيام من استهداف الحوثيين لفرقاطة سعودية قبالة ميناء الحديدة (غرب).

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس″، إن هادي شكر، خلال اللقاء، العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، على “دعمه للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن”.

وذكرت الوكالة، أن ولي ولي العهد، تسلم خلال الاستقبال رسالة من هادي للعاهل السعودي، من دون الكشف عن أي تفاصيل عن فحواها.

وأشارت الوكالة، إلى أن محمد بن سلمان، بحث مع هادي، آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

ولم تتطرق الوكالة إلى طبيعة النقاش الذي دار، لكن ولي ولي العهد السعودي، هو المشرف الأول على العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.

كما لم تكشف الوكالة عن مدة بقاء هادي في الرياض، التي وصلها قبل أيام، حيث كان يقيم بها منذ اندلاع الأزمة بالسعودية، قبل الانتقال إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

حضر اللقاء رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.