راندا البحيري تفضح برامج المقالب

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية راندا البحيري، عن حقيقة معرفة النجوم ببرامج المقالب وعن تقاضي البعض منهم مبالغ مالية مقابل الظهور.

راندا البحيري، قالت خلال حوارها مع برنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية on live: “إن برامج المقالب بعضها حقيقي وبعضها يتم الاتفاق فيه، عمرى ما عرفت إني بمثل حاجة في برنامج مقالب غير في برنامج “المشاغب” مع الكابتن إبراهيم سعيد وعلمت قبلها أنه برنامج مقالب”.

وأضافت: “أنها لم تعرف أي مقلب تعرضت له سوى برنامج إبراهيم سعيد فقط، مشيرة إلى أن بعض الفنانين في برامج المقالب يتفقوا مع إدارة البرامج للحصول على أرقام مادية معينة للظهور والموافقة على الحلقة، فيما لا يهتم البعض الآخر بمسألة الحصول على أجور من برامج المقالب”.