ليندسي لوهان: صمت رمضان وقرأت القرآن

الكويت ـ حلت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان، والتي اثارت الجدل مؤخرا، حول اعتناقها الديانة الاسلامية، ضيفة على برنامج “سوار شعيب” مع الإعلامي المعروف شعيب راشد في الكويت.

ووجه الاعلامي الشهير سؤالا في بداية حديثة للنجمة العالمية عن اعتناقها للاسلام، والتي نفت بدورها كل الأخبار والتقارير التي تحدثت عن إسلامها مؤخرا، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تلقت نسخة من القرآن من صديق مقرب لها في لندن، وبدأت بقراءته ودراسته والتعرف علية جيدا.

الممثلة العالمية أكدت أن القرآن بالنسبة لها مريح وآمن، متابعة: سبق لي أن صمت في شهر رمضان لمدة 3 أيام مع صديقة كويتية تعيش في لندن، والأمر كان صعبًا، ولكن كان شعورًا جيدًا.

وأوضحت ليندسي لوهان، أنها تمتلك تطبيق للقرآن الكريم على هاتفها المحمول، وفي نهاية الحلقة قدم لها الاعلامي الكويتي المعروف شعيب راشد طبقًا من الأرز واللحم لتجرّب الأكل الخليجي في مشهد لم يخلو من الكوميديا.