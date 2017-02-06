إليسا: الدين مش مسلم ومسيحي.. الدين معاملة

بيروت ـ وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، خاصة عن مفهوم الدين في الحياة.

إليسا، قالت في تغريدتها: “الدين هو حب بلا حدود.. الدين هو الاحترام.. الدين هو مساعدة بلا مقابل.. الدين هو الفرح.. الدين مش مسلم ومسيحي.. الدين معاملة”.

يذكر أن إليسا، كانت قد صرحت خلال لقائها ببرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية ON E إنها مسيحية ولكنها تحب الدين الإسلامي وتستمع كثيرًا للشيخ محمد متولي الشعراوي.