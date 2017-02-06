مصرية في بلاغ للشرطة: زوجي هجرني ليقيم علاقة مع سائح ألماني

حررت زوجة مصرية محضرا ضد زوجها، تتهمه فيه بإقامة علاقة غير طبيعية مع مواطن ألماني الجنسية، تعرف عليه عن طريق الإنترنت وحضر إليه في مصر.

وقالت ربّة المنزل في البلاغ إنّ زوجها أصبحَ يرفضها من أجل إقامة علاقة غير طبيعية بينه وشخص يدعى هورست 73 سنة، ألماني الجنسية.

وأضافت الزوجة (28 عاماً) في بلاغها، أن زوجها (24 عاماً) تعرف على هذا الرجل من خلال الإنترنت، واتفق معه على أن يأتي إليه مصر، وبعد أن حضر أصبح متواجدا معه طوال الوقت، ويقيم معه علاقة غير طبيعية.