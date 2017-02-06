ريبيري يحمل أنباءً سارة لجماهير بايرن ميونيخ

برلين ـ كشف فرانك ريبيري، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن موعد عودته للملاعب بعد الإصابة التي لحقت به الثلاثاء الماضي خلال التدريبات.

وتعرض ريبيري البالغ من العمر 33 عامًا، لإصابة في الفخذ خلال تدريبات الفريق البافاري، ليغيب عن مواجهة شالكة والتي انتهت بالتعادل بهدف لك فريق.

ويأمل ريبيري في العودة إلى التدريبات بداية الأسبوع المقبل، إذا جاءت نتائج الاختبار الطبي جيدة، إلا أنه سيكون من الصعب على ريبيري اللحاق بمواجهة آرسنال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت شبكة “تي زد” الألمانية عن ريبيري الذي أجاب عن سؤال حول موعد عودته إلى التدريبات الاسبوع المقبل، قائلاً: “أعتقد ذلك”.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 46 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.