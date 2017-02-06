تنظيم الدولة يعدم خمسة مدنيين لمحاولتهم الفرار من الجانب الغربي للموصل

العراق- الأناضول- كشف ضابط في الجيش العراقي، الإثنين، عن قيام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، بإعدام خمسة مدنيين في الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال)؛ بتهمة “محاولة الفرار إلى الجانب الشرقي” خلافا لتعليمات سابقة اصدرها التنظيم.

وقال الملازم أول نايف الزبيدي للأناضول إن “معلومات استخبارية وصلت من الجانب الغربي للموصل تؤكد إعدام داعش لخمسة مدنيين بتهمة محاولة الفرار للجانب الشرقي المحرر خلافا للتعليمات التي أصدرها التنظيم سابقا بمنع أي عمليات هروب ومعاقبة عليها بالإعدام”.

وأوضح المصدر أن “عملية الإعدام وفقا لمصادر استخبارية من داخل الجانب الغربي، نُفذت بالقرب من نفق الجسر الخامس بحضور عدد من قيادات التنظيم”.

وفي شأن آخر يخص الجانب الغربي، دعا تنظيم داعش السكان إلى اللجوء لصيد السمك من نهر دجلة لسد رمقهم من الجوع.

وقال الناشط الموصلي لقمان عمر الطائي، للأناضول إن “تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الغربي دعا الأهالي، عبر مكبرات الصوت في المساجد، الى التوجه الى نهر دجلة لصيد السمك لسد رمقهم من الجوع″.

وأوضح الطائي نقلا عن مصادره الخاصة في الجانب الغربي الذي يخضع لسيطرة “داعش”، أن “التنظيم أطلق هذه الدعوة بعد تفشي ظاهرة توجه العشرات من الفقراء إلى مواقع تجميع النفايات في الشوارع والساحات العامة، للبحث عما يمكن أكله”.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الجانب الغربي من المدينة إلى مستويات قياسية بعد فرض الحصار المطبق عليه من قبل القوات الأمنية العراقية المشتركة، بينما الجانب الشرقي الذي تسيطر عليه القوات العراقية يشهد عودة قوية للحركة التجارية.

وقبل أسبوعين، أعلنت القيادة العسكرية العراقية، تحرير الجانب الشرقي من قبضة “داعش” بعد أكثر من ثلاثة أشهر على القتال المتواصل.

وتتهيأ القوات العراقية لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي للمدينة الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم.

وشّن تنظيم الدولة هجمات عديدة بقذائف الهاون استهدفت المناطق المحررة في الجانب الشرقي للموصل واوقعت عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين.