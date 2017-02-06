الكرملين: نختلف مع موقف ترامب بشأن اعتبار إيران دولة إرهابية

موسكو – د ب أ – أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين، أن الرئاسة الروسية لا تعتبر إيران دولة إرهابية، وأنها ستواصل بناء العلاقات معها.

وتعقيبا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بأنها “الدولة الإرهابية رقم واحد”، قال بيسكوف :”نختلف مع هذه الفرضية”.

ونقلت وكالة “تاس″ الروسية عنه القول :”جميعكم يعرف أن روسيا لديها علاقات شراكة طيبة مع إيران وأننا نتعاون معها في عدد من القضايا. ونحن نشيد بعلاقاتنا في مجال التجارة والاقتصاد ونأمل في تطويرها”.

وأعرب عن اعتقاده بضرورة ألا تعيق نقاط الخلاف في المواقف، بين موسكو وواشنطن، تطوير العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، أعرب سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم عن أسف موسكو لفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

ونقلت وكالة “تاس″ الروسية عنه القول إن العقوبات “ليست أداة مناسبة لحسم القضايا”.

وقال :”نأسف لحدوث هذا … ونعرب دائماً عن قناعتنا بأن العقوبات ليست أداة مقبولة أو مناسبة لحل قضايا بعينها”.