الجيش التركي يعلن تحييد 21 مقاتلا من تنظيم الدولة شمالي سوريا

أنقرة- الأناضول: أعلن الجيش التركي، الإثنين، تحييد 21 مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، شمالي سوريا، في إطار عملية درع الفرات.

وأشار بيان صار عن الجيش إلى استهداف 256 هدفا للتنظيم بالمدافع والدبابات والقذائف الصاروخية، فضلا عن قيام سلاح الجو بقصف 65 هدفا في مدينة الباب وبلدة بزاعة بريف حلب، الأحد.

وذكر البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير 59 مبنى مبيت ، و4 مقرات، وحاجزين.

كما أشار البيان إلى إصابة ثمانية عناصر من تنظيم الدولة بجروح، من إجمالي من تم تحيديهم.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا.

وانطلقت العملية تحت اسم “درع الفرات”، استهدفت تطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.