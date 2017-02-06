رئيس مجلس الأمة الكويتي: لم أتلق أي شيء بشأن استقالة وزير الإعلام

الكويت- د ب أ- قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الاثنين إنه “لم يتلق” حتى الآن أي شيء بشأن استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح من منصبه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغانم القول: “لا أتعامل مع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاستقالة من عدمها”.

وأوضح أنه في حال لم يصله أي شيء بخصوص استقالة الحمود من منصبه، فإن جلسة طرح الثقة “قائمة” في موعدها بعد غد الأربعاء، مضيفا أنه إذا تم إبلاغه “بشكل رسمي بشأن الاستقالة فلن تكون هناك جلسة”.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة عن الحمود يتضمن أربعة محاور: “إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت” و”التفريط بالأموال العامة وهدرها” و”التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب” و”تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر”.