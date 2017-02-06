نتنياهو: نعتزم الاستفادة من “الفرص الدبلوماسية” الجديدة

تل أبيب - د ب أ – صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يعتزم الاستفادة من “الفرص الدبلوماسية” الجديدة، حيث سيبدأ ذلك باجتماع مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي.

وكان نتنياهو قال أمس قبيل مغادرته إلى لندن: “هناك إدارة جديدة في واشنطن، وحكومة جديدة في بريطانيا. أنوي التحدث إلى كل منهما حول تعزيز الروابط، سواء بين كل طرف منهما أو بينهما وبين إسرائيل، إضافة إلى الروابط الثلاثية”.

ويأتي أول اجتماع وجها لوجه بين نتنياهو وماي ووزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قبل أسبوع من زيارته المتوقعة إلى واشنطن للقاء الرئيس الامريكي، دونالد ترامب.

وأكد نتنياهو مجدداً، على ضرورة تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا سوياً للوقوف ضد “العدوان غير العادي” لإيران، وأكد أن هذه القضية ستكون أول ما سوف يناقشه مع ماي.

ومن المتوقع أيضاً، أن يبحث نتنياهو وماي الخطط التي أعلنتها إسرائيل مؤخراً لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وكان توبياس ايلوود، وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط، أدان الخطط الأسبوع الماضي، حيث قال إنها تعرض للخطر حل الدولتين.