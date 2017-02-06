قيادية في الحزب الاشتراكي الألماني: مخيمات اللجوء في ليبيا في حالة مزرية

برلين – د ب أ – عارضت إيفا هوجل القيادية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إعادة اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط إلى ليبيا.

وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب صباح الاثنين في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية: “لا يوجد سلام في ليبيا، ولا يمكننا توقع أن تُطبق هناك إجراءات آمنة وقانونية على طالبي اللجوء. والمخيمات هناك في حالة مزرية تماماً”.

وذكرت هوجل أن هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام بها “قبل أن يمكننا التفكير في إعادة لاجئين إلى ليبيا”.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب توماس أوبرمان دعا الأحد، بالتوافق مع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إلى إعادة اللاجئين الفارين عبر البحر المتوسط إلى شمال إفريقيا.

وكتب أوبرمان في مقال بصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج” الألمانية الصادرة أمس: “الحل يكمن في تعزيز التعاون ليس فقط مع ليبيا الممزقة، بل أيضاً مع دول العبور الأكثر استقراراً في شمال إفريقيا، مثل المغرب وتونس″.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر الأسبوع الماضي تعزيز التعاون مع ليبيا في مكافحة عصابات تهريب البشر.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 180 ألف شخص قدموا إلى أوروبا العام الماضي عبر طريق البحر المتوسط الرئيسي.