توقعات بتصويت الكنيست على مشروع قانون خاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض مستوطنات الضفة الغربية

تل أبيب – د ب أ – أكدت وزيرة العدل الاسرائيلية، اييليت شاكد، أن الكنيست سوف يصوت بكامل هيئته الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت الاذاعة الاسرائيلية نقلاً عن رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيطان، بتوفر الأغلبية المطلوبة لتمرير مشروع القانون.

وبدوره قال الوزير الليكودي، يوفال شتاينيتس، إنه كان من المفروض الاستجابة لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأجيل التصويت إلى موعد آخر، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.