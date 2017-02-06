لافروف وليبرمان يبحثان هاتفياً الوضع في سوريا

موسكو - د ب أ – أعلنت الخارجية الروسية الاثنين، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأوضاع في سوريا.

وذكرت أنه تم أيضاً، خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة إسرائيلية، تبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية. وأكد الجانبان استعدادهما “لتطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه”.

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء خلال مؤتمر الأمن المقرر عقده في ميونيخ منتصف الشهر الحالي.