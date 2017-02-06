الكرملين ينتظر اعتذارات من “فوكس نيوز″ بعد وصفها بوتين بأنه “قاتل”

موسكو - أ ف ب – صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين، انه على محطة فوكس الاميركية تقديم اعتذارات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصفته بانه “قاتل” خلال مقابلة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف للصحافيين “نعتبر ان مثل هذه التصريحات من قبل صحافي في فوكس نيوز غير مقبولة ومهينة، ونفضل ان تقدم هذه القناة المحترمة اعتذاراتها للرئيس″ بوتين.

لكن الناطق باسم الكرملين رفض الادلاء بأي تعليق حول رد فعل ترامب الذي دعا بشكل مفاجىء رداً على ذلك السؤال، اميركا الى اجراء مراجعة لضميرها.

وكان ترامب قال في مقابلة مع “فوكس نيوز″ الاحد رداً على سؤال حول علاقته ببوتين، “انا احترمه. حسنا، انا احترم عدداً كبيراً من الناس، لكن ذلك لا يعني انني اتفق معهم”.

وقاطعه المذيع واصفاً بوتين بانه “قاتل” فرد ترامب قائلاً “هناك كثير من القتلة. لدينا كثير من القتلة، هل تعتقد ان بلادنا بريئة؟”.

وتثير رغبة ترامب في اقامة علاقات جيدة مع روسيا قلقاً كبيراً في واشنطن، وقد اثار رده هذا موجة انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة.

وسارع عدد من الجمهوريين من بينهم رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الى انتقاد تصريحات الرئيس. وقال “لا اعتقد ان هناك اي وجه للمقارنة بين تصرفات الروس وتصرفات الاميركيين”.

واتفق معه مايكل ماكفول السفير السابق لدى روسيا ومستشار الرئيس السابق باراك اوباما، واصفاً تصريحات ترامب بأنها “مقززة”.

وخلال المقابلة مع “فوكس نيوز″، كرر ترامب القول انه “يريد التوافق مع روسيا وليس العكس″ وخصوصاً في اطار مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.