واشنطن ومينسوتا تحذران من الفوضى حال إعادة تطبيق قرار ترامب حول حظر السفر

واشنطن – د ب أ- حذرت ولايتا واشنطن ومينسوتا الاثنين، في مذكرات قانونية مقدمة لمحكمة استئناف اتحادية من أن الفوضى سوف تكون “مطلقة العنان” إذا أعيد تطبيق حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وقالت الولايتان في طعنهما ضد القرار التنفيذي :”في 27 كانون ثان/يناير ، أطلق الرئيس ترامب العنان للفوضى عبر توقيع الأمر التنفيذي المعني في القضية”.

وأضافت المذكرات القانونية :”لقد سردت الولايتان بالتفصيل الأضرار التي عانينا منها جراء الأمر التنفيذي”.

كما قالت الولايتان إن إعادة تطبيق حظر السفر “سوف يعيد هذه الأضرار ، من تشتيت للأسر وتقطع السبل بالطلبة الجامعيين ومنع السفر”.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت من محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو إعادة التطبيق الفوري للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب والذي يعلق مؤقتاً برنامج الولايات المتحدة للاجئين ويحظر دخول مسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة ، وذلك بعد أن تم وقفه بحكم محكمة أدنى في الدرجة.