الجيش المصري : مقتل 14 تكفيرياً وضبط 13 آخرين بوسط سيناء

القاهرة – د ب أ – أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي الاثنين، مقتل 14 تكفيرياً واعتقال في حملة مداهمة وتمشيط بوسط سيناء خلال الخمسة أيام الماضية.

وقال المتحدث ، في بيان نشره على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على “فيس بوك” اليوم إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، نفذت القوات أعمال المداهمات خلال الخمسة أيام الماضية، أسفرت عن ضبط ثلاثة تكفيريين، واكتشاف وتدمير فتحة نفق على الشريط الحدودي، ومداهمة ستة مباني وتدمير سبع عشش ووكر خاصة بالعناصر الإرهابية تستخدم في أعمال المراقبة وإنتاج النيران على القوات .

وأضاف البيان، أنه خلال الخمس أيام الماضية تم اكتشاف وتدمير ستة مخازن خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على 4 أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة ودراجتين ناريتين وكمية من السجائر المعدة للتهريب، بالإضافة إلى احتياجات إدارية خاصة بالعناصر الإرهابية، كما شملت عمليات المداهمة تدمير ثلاث سيارات والتحفظ على سيارة 4/3 نقل خاصة بالعناصر الإرهابية.

وأشار إلى مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء، وأسفرت أعمال المداهمات خلال الخمسة أيام الماضية عن مقتل 14 تكفيرياً والقبض على 10 آخرين، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية وأجهزة الاتصال وملابس عسكرية تستخدمها العناصر التكفيرية.

وحسب المتحدث ، نجحت قوات الجيش الثالث الميداني في تدمير ثلاث عربات مفخخة وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات والتحفظ على خمس عربات وسبع دراجات بخارية، ومداهمة عدد من المنازل والمغارات ومخازن تحت الأرض تستخدم كمأوى للعناصر التكفيرية بالإضافة إلى اكتشاف مخزن يحتوى على 2000 لتر من الوقود .

وشملت المداهمات ضبط عدد من ماكينات الحفر وأدوات اللحام وبعض المعدات والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة أثناء محاولة تهريبها في شاحنة بنفق الشهيد أحمد حمد، كما تمكنت عناصر حرس حدود بالجيش الثالث الميداني من ضبط وحرق طن من نبات البانجو المخدر .