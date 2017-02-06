مسؤول عراقي يطالب بمواجهة هجمات “الدولة” شرقي محافظة صلاح الدين

تكريت - د ب أ – طالب محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتدخل الفوري لمواجهة هجمات تنظيم الدولة الاسلامية شرقي المحافظة.

وقال الجبوري ، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي الاثنين، إن” مناطق شرقي محافظة صلاح الدين وهي الدور وشرقي سامراء وناحية العلم تشهد هجمات يومية من قبل عناصر داعش يذهب ضحيتها مواطنون وعناصر أمن إضافة إلى حرق منازل وسلب ممتلكات وتدمير خطوط نقل الطاقة الكهربائية “.

وأضاف أن” القوات المتواجدة في المنطقة غير قادرة على مواجهة الهجمات اليومية بسبب سعة القاطع وتواجد أعداد كبيرة من عناصر داعش في المنطقة”.

ودعا المحافظ رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة إلى” اتخاذ موقف عاجل وفعال لمواجهة الوضع في شرقي المحافظة والذي بات ينذر بعواقب وخيمة”.

وتشهد المنطقة يوميا هجمات متكررة انطلاقاً من منطقة مطيبيجة شمال شرقي الضلوعية، والتي ماتزال تحت سيطرة عناصر التنظيم.

وأكد مصدر أمني أن عناصر التنظيم عززوا من تواجدهم خلال الأيام القليلة الماضية ونقلوا عشرات المقاتلين والأسلحة والأعتدة من قضاء الحويجة عبر جبال حمرين ، متوقعا شن هجوم واسع من منطقة الفتحة، إلى منطقة شرقي سامراء وبجبهة طولها 100كيلومتر.