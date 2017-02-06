قتيلان و5 جرحى إثر تفجير عبوة ناسفة في بغداد

بغداد - الأناضول – قال مصدر أمني عراقي إن شخصين قُتلا وأُصيب 5 آخرون، الإثنين، بتفجير عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وأوضح النقيب زاهر الخفاجي، الضابط في شرطة بغداد، أن “عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم قرب سوق منطقة سويب جوبي بغداد؛ ما تسبب بمقتل شخصين وجرح 5 آخرين”.

ولفت إلى أن “قوات الشرطة نقلت القتلى والجرحى إلى أحد المستشفيات القريبة، وفتحت تحقيقاً بالحادث”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجمات عنيفة تزايدات مؤخراً، واستهدفت مواقع عسكرية ومدنيين في بغداد ومحافظات أخرى ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

ويقول القادة العسكريون العراقيون إن تنظيم “الدولة الاسلامية” بدأ بتصعيد هجماته ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية ضمن خطة تهدف الى تشتيت جهد القوات العراقية التي تقاتل التنظيم في مناطق شمال وغرب البلاد.