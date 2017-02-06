الصين تعارض العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران

بكين - الأناضول – اعترضت الخارجية الصينية على العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، قائلة إنها تضر بمصالح أطراف أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ، في مؤتمر صحافي في بكين الاثنين، إن تلك العقوبات “ستضر بمصالح أطراف أخرى، وتقوض الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية”.

وقال إن بلاده تقف ضد مثل تلك المواقف أحادية الجانب، مؤكداً أن العقوبات لا تساعد على حل المشاكل الدولية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على 13 شخصية و12 شركة، بدعوى دعمهم البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ البالستية. وتضمنت القائمة 3 مواطنين صينيين وشركتين صينيتين.