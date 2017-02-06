هادي يعود إلى سقطرى غداة لقاءه محمد بن سلمان بالرياض

صنعاء - الأناضول – عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الإثنين، إلى جزيرة سقطرى، غداة لقاءه ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض.

وقال مصدر حكومي، إن هادي عاد إلى سقطرى، ومن المقرر أن يتجه بعدها إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، التي يقيم منذ أكثر من شهرين بشكل دائم، وتتواجد فيها الحكومة.

وهذه هي المره الأولى التي يجري فيها هادي زيارة قصيرة للعاصمة السعودية، والتي دامت عدة أيام فقط، حيث كان الرئيس اليمني يتخذها مقراً مؤقتاً له ولحكومته في العام الأول من اندلاع الحرب.

كان هادي التقى في الرياض مساء الأحد ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، وسلمه رسالة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس″، دون الكشف عن فحواها.

وأشارت الوكالة، إلى أن محمد بن سلمان، بحث مع هادي، آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

ولم تتطرق الوكالة إلى طبيعة النقاش الذي دار، لكن بن سلمان هو المشرف الأول على العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.