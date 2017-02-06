الحكومة البريطانية: لن نسمح لنواب بعرقلة الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن – رويترز – قالت المتحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاثنين، إن مشرعين يسعون لتغيير استراتيجية رئيسة الوزراء للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يستطيعوا منع بريطانيا من الخروج من التكتل.

وجاءت تصريحات المتحدثة قبل مناقشة تعديلات محتملة على التشريع في البرلمان.

وقالت المتحدثة للصحافيين، “نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني” مضيفة أنه سيتعين على البرلمان أن يصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.

وتابعت “لن نسمح بأن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددا من الباب الخلفي”.

ويواجه التشريع الذي يتيح لرئيسة الوزراء أن تٌفعل عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضغوطا من المشرعين المؤيدين للبقاء داخل التكتل والذين يسعون لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والإشراف على استراتيجيتها للتفاوض وأن يكون لهم مساحة أكبر في تشكيل معالم الاتفاق النهائي.