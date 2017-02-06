فيون سيطلق هجوماً مضاداً بعد ان اصبح وضع حملته الانتخابية صعباً جداً

باريس - أ ف ب – سيحاول مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية في فرنسا فرنسوا فيون شن هجوم مضاد الاثنين، في وقت جعلت الشبهات حول الوظائف الوهمية التي استفادت منها اسرته، وضعه صعباً جداً.

وسيتحدث فيون الاثنين عند الساعة 15,00 ت غ من المقر العام لحملته في باريس، في خطوة لم تكن مقررة أصلاً. حتى الآن اكتفى الفائز في الانتخابات التمهيدية لليمين باتهام خصومه السياسيين اليساريين بانهم وراء الاتهامات التي تطاله ووعد بالصمود.

وقالت اوساط فيون الاثنين “يرغب فيون في التوجه للفرنسيين”، من دون مزيد من التفاصيل في حين انه يتعرض لانتقادات شديدة حتى داخل معسكره ويتراجع في نوايا التصويت قبل اقل من ثلاثة اشهر من الاقتراع.

ويواجه المرشح الاوفر حظاً في استطلاعات الرأي، ضغوطات متزايدة منذ ان كشفت الصحافة معلومات حول وظائف وهمية مفترضة لزوجته بينيلوب واثنين من اولاده.

وقسم من اليمين يبحث عن خطة بديلة في حال انسحاب فيون من السباق، ويشير البعض الى ترشيح محتمل لرئيس الوزراء السابق الان جوبيه الذي هزم في الانتخابات التمهيدية لليمين في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن رئيس بلدية بوردو (جنوب غرب) استبعد مجدداً الاثنين، هذه الفرضية بالقول “الجواب لا بشكل واضح ونهائي”.

وتوقع النائب اليميني جورج فينيش الداعم للرئيس السابق نيكولا ساركوزي نشر الاثنين قائمة بأسماء البرلمانيين الداعين الى “تحرك” معسكره. واعتبر ان نتيجة الانتخابات التمهيدية التي فاز فيها فيون باتت “لاغية”.