وزير الداخلية الاسرائيلي يستعين بالبصل لاصطناع البكاء على زعيمه الروحي الراحل

الناصرة ـ “القدس العربي”: كشف مقطع فيديو بثته القناة الثانية الإسرائيلية، أن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، وهو أحد مؤسسي حزب “شاس” الإسرائيلي (حزب المتدينين الشرقيين)، استخدم “مسحوق البصل” ليتظاهر بالبكاء على الزعيم الإسرائيلي الراحل عوفاديا يوسف؛ الذي يعتبر الأب الروحي لحزب “شاس”.

وكان الوزير حاول البكاء دون جدوى، فاستعان بالبصل كي يتمكن من ذرف الدموع أثناء تصوير كليب التحديدات؛ حيث من المفترض أن يبكي على عوفاديا يوسف، ويظهر الوزير الإسرائيلي، وهو يضحك خلال فرك عينية بالبصل كي يتظاهر بالبكاء على زعيمه الروحي المتطرف.

ويذكر أن أرييه درعي، سجن في الماضي لمدة 3 سنوات بعد إدانته بتهم فساد وخرق الثقة، وتم التحقيق معه في آذار/ مارس الماضي في قضية فساد جديدة؛ لم يكشف عن ماهيتها.