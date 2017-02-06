إيران تقول إن تجربتها الصاروخية الأخيرة “ليست رسالة” لترامب

دبي – رويترز – قالت إيران الاثنين، إن التجربة الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة ليست رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أو لجس نبضه، لأن المسؤولين الإيرانيين “باتوا يعرفونه جيداً” بعد سلسلة من التصريحات.

وأجرت إيران تجربة على صاروخ باليستي جديد الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع واشنطن لفرض عقوبات جديدة على طهران. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أن طهران – التي قلصت أنشطتها النووية بموجب اتفاق مع القوى العالمية الست في 2015 خفف أيضاً العقوبات عليها – “تلعب بالنار”.

ونسبت وكالة تسنيم للأنباء إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قوله “تجربة إيران الصاروخية ليست رسالة للحكومة الأمريكية الجديدة”.

وتابع قوله “لا توجد حاجة لاختبار السيد ترامب لأننا سمعنا آراءه بشأن قضايا مختلفة في الأيام الأخيرة… نعرفه جيداً.”

وأجرت إيران عدة تجارب على صواريخ باليستية منذ إبرام الاتفاق النووي في 2015، لكن التجربة الأحدث التي أجريت في 29 يناير كانون الثاني كانت الأولى منذ دخل ترامب البيت الأبيض. وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه سيضع حدا لبرنامج إيران الصاروخي.

وذكر قاسمي أن الحكومة الأمريكية “لا تزال في مرحلة عدم استقرار” وأن تصريحات ترامب “متضاربة”.

وقال “ننتظر لنرى كيف ستتصرف الحكومة الأمريكية في عدد من القضايا المختلفة على الساحة الدولية كي نقيم توجهها”.

ورغم التراشق بين واشنطن وطهران قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم السبت، إنه لا يدرس تعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط للتعامل مع سلوك إيران “السيئ.”

وكتب حامد أبو طالبي نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في تغريدة على تويتر الاثنين، قائلاً إن على الحكومة الأمريكية أن “تنزع فتيل التوتر في المنطقة لا أن تؤججه”.

وأعلنت إيران يوم السبت أنها ستصدر تأشيرات دخول لفريق مصارعة أمريكي لحضور بطولة العالم للمصارعة الحرة لتغير قرارها بمنع إصدار تأشيرات للفريق، رداً على أمر تنفيذي من ترامب يحظر إصدار تأشيرات دخول للإيرانيين.