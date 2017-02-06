العاهل السعودي: هجوم الحوثيين على الفرقاطة لن يثنينا عن دعم الشرعية في اليمن

الرياض - د ب أ – أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة “لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية”.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ، إن “مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية”.

واضاف أن المجلس وصف تعرض لفرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية، ومقتل إثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها بأنه ” تطور خطير يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين”.

وأشار إلى أن العاهل السعودي “نوه بشجاعة طاقم السفينة”، مؤكداً “أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيس مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من المليشيات الانقلابية .

ومن جهة أخرى قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، إن “المجلس عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع بمملكة البحرين وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرق كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس″، مجدداً موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحته والقضاء عليه .