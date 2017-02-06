القوات العراقية تقتل 6 من “الدولة” بالموصل

الموصل - د ب أ – أفادت مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقية الاثنين، بمقتل ستة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية واعتقال آخرين في اشتباكات شهدتها أحياء بالساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد، إن القوات العراقية خاضت اشتباكات مسلحة مع عناصر التنظيم في منطقة النور والزهور على خلفية حملة مداهمة وتفتيش شنتها قوات مكافحة الإرهاب بحثاً عن مطلوبين من عناصر التنظيم في أزقات مناطق ضمن المحورين الشرقي والشمالي من الساحل الأيسر.

وأضاف أن القوات العراقية تمكنت من قتل ستة من عناصر التنظيم في الاشتباكات.