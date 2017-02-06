ليبيا: 290 عائلة نازحة تعود إلى سرت

ليبيا - الأناضول – وصل عدد العائلات النازحة التي عادت إلى مدينة سرت، شمال وسط ليبيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 290 عائلة، وذلك بعد شهر من إعلان تحرير المدينة من تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي.

وأوضح عبد الوهاب الحداد، عضو المركز الإعلامي في عملية البنيان المرصوص، أن عودة السكان ستتم على 6 مراحل، على أن تنتهي المرحلة الأولى منتصف الأسبوع القادم.

وقال الحداد، إن الاستجابة لعملية العودة “سريعة”.

ويملأ العائدون نموذجاً خاصاً بهدف حصر الأسر النازحة والتدقيق في هويات أفرادها.

كما يتضمن النموذج تعهداً بعدم التعاون مع “الدولة” بأي وسيلة، والتبليغ عن أي تجاوزات تمس أمن الوطن والمواطن.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسمياً تحرير مدينة سرت التي كانت خاضعة لسيطرة “الدولة” لأكثر من عام ونصف.

وجاء التحرير بعد أن شنت قوات “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق، في 5 مايو/آيار العام ذاته، عملية عسكرية ضد التنظيم بمساعدة الولايات المتحدة التي نفذت مئات الغارات الجوية على مواقع لـ”الدولة” في المدينة .