إسرائيل تشرع في هدم مباني البؤرة الإستيطانية “عامونه”

القدس – الأناضول – شرعت طواقم وزارة الدفاع الإسرائيلية بهدم مبان في البؤرة الإستيطانية “عامونه” في وسط الضفة الغربية بعد أيام من إخلاء مستوطنين منها تنفيذاً لأمر قضائي.

وأخلت الشرطة الإسرائيلية، قبل أيام، 40 عائلة من المستوطنين كانت تقيم في منازل متنقلة “كرافانات” في البؤرة الإستيطانية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) أمرت قبل أكثر من عامين بإخلاء البؤرة بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.

واليوم شرعت طواقم وزارة الدفاع الإسرائيلية بهدم المباني توطئة لتنفيذ أمر المحكمة بإعادة الأرض إلى أصحابها.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن من المتوقع أن تستغرق عملية الهدم أسبوعاً واحداً.

كانت الشرطة الإسرائيلية قالت قبل أيام في تصريح مكتوب، أنه تم نقل المستوطنين الى مستوطنة (عوفرا) المجاورة.

ونادراً ما تخلي الحكومة الإسرائيلية بؤر إستيطانية، لكن في حال أقدمت على هكذا خطوة فإنها تهدم المباني التي يقيمها المستوطنون.