ميركل: المحافظون في ألمانيا يختارون ميركل للترشح لمنصب المستشار

ميونيخ - رويترز – قال مشاركون في اجتماع المحافظين، إن الحزبين المحافظين في ألمانيا اتفقا الاثنين على أن تكون أنجيلا ميركل مرشحتهما لمنصب المستشار في الانتخابات المقررة يوم 24 سبتمبر أيلول رغم خلافاتهما الطويلة بشأن التعامل مع تدفق المهاجرين.

وكان حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وهو حزب شقيق للديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل ينتقد بشدة المستشارة منذ فترة طويلة لسماحها بدخول أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين.

ويجتمع الحزبان في ميونيخ لبحث كيفية مواجهة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي صعد نجمه في الانتخابات الاتحادية في سبتمبر أيلول. ومن المقرر أن تقدم ميركل وهورست سيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي استراتيجيتهما المشتركة للانتخابات في وقت لاحق اليوم.