اختتام اجتماع “أستانة” حول مراقبة الهدنة بسوريا

أستانة - الأناضول – انتهت المباحثات الفنية التي انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية أستانة، حول تشكل الآلية الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة وقف اطلاق النار في سوريا.

وقال رئيس الوفد الروسي، ستانيسلاف حاجي محمدوف، في تصريح صحافي، إنه جرى بحث سبل الحيلولة دون وقوع استفزازات، إلى جانب آليات مراقبة وقف اطلاق النار بشكل فاعل.

كما نوه بأن الأطراف المجتمعة، بحثت تدابير بناء الثقة المتبادلة، وإيصال المساعدات الانسانية، دون عوائق، في سوريا.

وأضاف حاجي محمدوف :” الوفود جددت استعدادها لمواصلة التعاون لترسيخ وقف اطلاق النار في سوريا”.

وشارك في الاجتماع الذي استضافه المتحف العسكري بأستانة، مسؤولون من تركيا وروسيا وإيران، إضافة إلى الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه في 23 و24 يناير/ كانون ثان الماضي، عقد اجتماع في أستانة، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.

وخلال الاجتماع اتفقت تركيا وروسيا وإيران، على إنشاء آلية مشتركة للمراقبة من أجل ضمان تطبيق وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.

واعتباراً من 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.