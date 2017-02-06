الجيش الإسرائيلي يقصف مجدداً موقعين فلسطينيين بالقرب من حدود غزة

غزة- الأناضول- جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قصفه لقطاع غزة باستهداف برجين تابعين لأحد الفصائل الفلسطينية على الحدود مع القطاع، وفق شهود عيان.

وأفاد الشهود، للأناضول، أن آليات مدفعية إسرائيلية متمركزة بالقرب من الشريط الحدودي، استهدفت برجيْن يستخدمهما مسلحون فلسطينيون “للرصد والمراقبة”، شرق بلدة البريج وسط قطاع غزة.

وتسبب القصف بإحداث أضرار كبيرة في البرجين، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، بحسب مصادر طبية.

وفي وقت سابق الاثنين، أصيب فلسطيني بجروح متوسطة إثر سلسلة غارات شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية وأرض زراعية، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردًا على قذيفة صاروخية سقطت جنوبي إسرائيل، قال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إنها “أُطلقت من القطاع″.

وحمّل أدرعي، في تغريدة نشرها، الاثنين، على صفحته في موقع “تويتر”، حركة حماس المسؤولية عن سقوط القذيفة، مؤكدا أنها “تعتبر صاحبة السيادة في قطاع غزة”.

ولم يعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة ومنها “حماس″ المسؤولية عن إطلاق الصاروخ حتى الساعة 14.20 (تغ).

وبين الفينة والأخرى، يجرى تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.